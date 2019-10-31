2019-10-31T02:45:31+03:00
Политика

Моряки Балтийского флота нашли подлодку времён Великой Отечественной войны

Экипаж морского тральщика «Александр Обухов» обнаружил крупный подводный объект в ходе отработки поиска учебных мин
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Экипаж морского тральщика «Александр Обухов» Балтийского флота зафиксировал наличие крупного подводного объекта в ходе плановой отработки учебных задач по поиску и обнаружению учебных минЭкипаж морского тральщика «Александр Обухов» Балтийского флота зафиксировал наличие крупного подводного объекта в ходе плановой отработки учебных задач по поиску и обнаружению учебных минФото: Министерство обороны РФ
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Неожиданную находку сделали члены экипажа морского тральщика «Александр Обухов» Балтийского флота во время отработки поиска учебных мин: моряки зафиксировали на дне Балтийского моря крупный подводный объект, предположительно – подводную лодку, затонувшую в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России.

В пресс-релизе уточняется, что обнаруженный объект находится на глубине 60 метров недалеко от Балтийской косы в Калининградской области. Специалисты Балтийского флота провели предварительный осмотр находки с помощью специальной аппаратуры, и пришли к выводу, что «объект с большой долей вероятности является затонувшей подводной лодкой времен Великой Отечественной войны».

«Идентификацию объекта значительно затрудняет плохая видимость в районе обнаружения и наличия на надстройках подлодки старых рыболовецких сетей», - отмечается в сообщении.

Начало дальнейших работ по детальному осмотру и идентификации находки будет зависеть от погодных условий в районе ее обнаружения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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