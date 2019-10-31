Глава ФРС США объяснил снижение базовой ставки

СЕГОДНЯ 02:59 2019-10-31T03:00:40+03:00

По словам Пауэлла, этот шаг был предпринят в качестве «страховки от текущих рисков»

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Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл пояснил, почему члены комитета ФРС по открытым рынкам приняли решение вновь снизить базовую процентную ставку. Он назвал такую меру «страховкой от текущих рисков».

«Сегодня мы решили в третий раз в этом году понизить процентную ставку. Мы предприняли этот шаг, чтобы помочь сохранить американскую экономику сильной перед лицом глобальных изменений, а также предоставить своего рода страховку от текущих рисков», - приводит слова Джерома Пауэлла ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в среду, 30 октября, Федрезерв, который в Соединенных Штатах выполняет функции Центробанка, в третий раз подряд снизил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов: с предыдущего уровня в 1,75 — 2% годовых до 1,5 — 1,75%.

ИСТОЧНИК KP.RU