За пять дней протестов и беспорядков в Ираке погибли 100 человек

СЕГОДНЯ 03:20 2019-10-31T03:23:28+03:00

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За пять дней массовых народных протестов в Ираке – с 25 по 30 октября – погибли 100 человек, пострадали около пяти с половиной тысячи участников антиправительственных митингов и сотрудников силовых ведомств страны.

«Насилие в последние дни в результате столкновений, произошедших между силами безопасности и демонстрантами, с использованием чрезмерной силы, слезоточивого газа и камней стало результатом гибели 100 человек и ранений ещё 5,5 тысячи демонстрантов и представителей сил безопасности», - цитирует телеканал RT заявление иракской Верховной комиссии по правам человека.

Напомним, как писал сайт kp.ru, массовые народные протесты в Ираке начались 1 октября. Жители Багдада и других крупных иракских городов вышли на улицы, требуя отставки правительства премьера Махди, улучшения условий жизни и медицинского обслуживания, борьбы с коррупцией и безработицей. Тогда погибли 113 человек, в столице ввели комендантский час.

А в минувшую пятницу, 25 октября, после недельного затишья антиправительственные митинги возобновились с новой силой, стражи прядка для разгона митингующих применяют слезоточивый газ.

ИСТОЧНИК KP.RU