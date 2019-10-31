Конгресс США принял резолюцию против участия России во встречах G7

СЕГОДНЯ 03:38 2019-10-31T03:50:29+03:00

В конгрессе США приняли резолюцию против участия России во встречах G7 Фото: REUTERS

По мнению американских законодателей, Москва может присоединиться к Группе семи лишь на определенных условиях

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В ночь на четверг, 31 октября, члены комитета палаты представителей конгресса США по иностранным делам единогласно приняли предложенную демократом Альбио Сайресом резолюцию против возвращения России в формат «Большой восьмерки» и приглашения нашей страны на встречи «Большой семерки».

Об этом сообщил сам автор документа на своем сайте, уточнив, что его проект резолюции поддержали представители обеих партий.

«Комитетом по иностранным делам нижней палаты была единогласно принята двухпартийная резолюция, осуждающая включение России в будущие саммиты Группы семи, пока она не будет уважать территориальную целостность соседей и придерживаться стандартов демократических обществ», - цитирует его заявление РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил вернуться к формату G8 и в следующем году пригласить Россию, а его американский коллега Дональд Трамп заявил, что возвращение нашей страны в «Группу восьми» было бы «целесообразным решением».

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России в этом клубе мировых держав нет с 2014 года после событий в Крыму, но теперь одновременно Вашингтон и Париж заговорили о возможности превратить G7 обратно в G8 (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU