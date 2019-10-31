Генсек НАТО: Вступление бывших республик СССР в Альянс должно «вдохновлять» Украину

СЕГОДНЯ 04:03 2019-10-31T04:26:11+03:00

Об этом Столтенберг заявил, выступая перед курсантами Морской академии в Одессе

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В среду, 30 октября, генсек НАТО Йенс Столтенберг побывал на Украине, где, в частности, посетил Одессу и выступил перед курсантами Морской академии. В ходе выступления он заявил, что вступление в Североатлантический альянс бывших советских республик и стран Варшавского договора должно «вдохновлять» Незалежную, потому что это доказывает: она тоже может стать членом военного блока.

«Вы тоже были республикой, частью Советского Союза, и я думаю, что для вас своего рода вдохновение видеть, что бывшие республики СССР теперь являются полноправными, преданными, высоко ценными членами НАТО. Так что это возможно», - сказал Столтенберг одесским курсантам.

Отвечая на вопрос одного из молодых людей, какая именно страна НАТО, по его мнению, могла бы служить Украине примером, генсек Альянса сказал, что «источником вдохновения» может быть любое государство из принятых в последние годы, хотя «всего несколько десятилетий назад мы думали, что это было абсолютно невозможно».

При этом Столтенберг отметил, что «когда он был молод», для него было «абсолютно немыслимо просто представить, что Польша будет членом НАТО».

«А потом все изменилось, и теперь Польша является преданным и сильным членом НАТО [...]. Поэтому я думаю, что это своего рода вдохновение для вас», - заявил он.

Он также сказал, что «двери НАТО остаются открытыми» для Украиы, и предположил, что «в будущем» многие из присутствующих на нынешней встрече курсантов «могут оказаться участниками миссий НАТО», передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, месяц назад украинский президент Владимир Зеленский обсуждал с Йенсом Столтенбергом вопрос вступления страны в Альянс.

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ИСТОЧНИК KP.RU