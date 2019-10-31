2019-10-31T08:16:41+03:00
Общество

Опрос: Самые счастливые люди работают врачами и чиновниками

Исследователи компании Headhunter выяснили, в каких сферах люди чувствуют себя наиболее и наименее счастливыми
Юлия САЛЬНИКОВА
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Фармацевты - в списке самых счастливых работниковФармацевты - в списке самых счастливых работниковФото: Мария ЛЕНЦ
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В России больше всего довольны жизнью те, кто работает в сфере медицины и на госслужбе. К такому выводу пришли исследователи компании Headhunter. Они опросили представителей различных профессий. Оценивали не столько их удовлетворенность от работы, а ощущения счастья в целом.

Людей просили оценить свой уровень счастья от о до 10, где 10- очень счастлив, а ноль соответственно, наименее счастлив.

Наиболее счастливыми себя чувствуют соискатели из сферы медицины и фармацевтики: их средняя оценка уровня своего счастья составила 6,1 баллов. На втором месте сфера госслужбы и НКО (5,9 баллов), на третьем - управление персоналом (5,8 баллов), - приводит результаты исследования ТАСС.

Самыми несчастными оказались те, кто работает с автомобилями. Представители автобизнеса свой уровень счастья не оценивают даже на пятерку – всего 4,4 балла. Счастливее, хоть и не намного, представители рабочих профессий -4,7 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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