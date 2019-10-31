2019-10-31T09:01:17+03:00
Общество

Опрос: Каждый второй школьник сталкивался с травлей в школе

Около 15 процентов ребят об этом никому не рассказывают
Юлия САЛЬНИКОВА
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В 20 процентах дети сталкиваются с агрессией со стороны учителяВ 20 процентах дети сталкиваются с агрессией со стороны учителяФото: EAST NEWS
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Социологи выяснили, что половина школьников сталкиваются с травлей в школе. Термин «буллинг» появился не так давно, но дети уже хорошо поняли, что это такое. РБК со ссылкой на агентство «Михайлов и Партнеры. Аналитика» опубликовало данные опроса о травле в школе.

Каждый второй опрошенный ребенок сталкивался с буллингом в школе. Чаще всего над детьми издеваются из-за внешнего вида – одежды или прически, так сказали 43,8 процентов. Из-за национальности травят в школе 33,6 процентов.

Причем психологическое давление оказывают практически в тех же пропорциях, что и физическое (удары, побои, попытки толкнуть) – 32 и 26,6 процентов соответственно. Около 20 процентов подростков от 10 до 18 лет сказали, что замечали случаи агрессивного поведения со стороны учителей в отношении учеников. Обратная тенденция, агрессия учеников в отношении учителей, подмечена детьми в той же пропорции – 20 процентов опрошенных замечали такие нападки.

Больше 15 процентов детей, которых обижают в школе, никому не говорят о своих проблемах.

- Сами школьники рекомендуют жертвам буллинга рассказать родителям (56,3%), никак не реагировать (24,8%), также обратиться к друзьям (23,6%) или учителям (20,2%) или дать сдачи (17,1%), - приводят исследование в РБК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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