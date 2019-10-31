Российские школьники ценят патриотизм выше чувства личного достоинства

СЕГОДНЯ 09:01 2019-10-31T09:25:09+03:00

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В Общественной палате РФ решили выяснить, какие нравственные ценности имеются у российских школьников. На первом месте патриотизм. Ребятам предложили расставить приоритеты среди семи вариантов ответов.

Оказалось, что больше всего дети ценят патриотизм, а вот уважение к чиновникам и чувство собственного достоинства далеко не на первом месте.

За патриотизм высказались 55,8% школьников, причем среди детей до 12 лет такой ответ в 73% случаев выбирают мальчишки. В старшей возрастной группе патриотами себя считают 70% респондентов и это девчонки.

Среди взрослых мальчишек эти стремления разделяют только половина опрошенных.

— Понятие патриотизма у детей и взрослых отличается. Ребенок видит, что о нем заботятся, его кормят, воспитывают, следят за его здоровьем и отсюда рождается данное убеждение, - объясняет "Известиям" психолог Павел Волженков.

На втором месте человеколюбие и справедливость — их выделили 53% опрошенных. Замыкает тройку лидеров чувство долга перед собой, семьей и Отечеством (50%).

А вот уважения к чиновникам у школьников мало. Девочки данной темой не интересуются и всего 6 процентов признались, что госслужащих надо бы уважать. Среди мальчишек результат выше – 33%.

Чувство личного достоинства тоже оценили низко. Важной эту нравственную ценность посчитали 13% мальчиков от восьми до 12 лет и 42% их старших товарищей от 13 до 16 лет. Среди девочек только 30,5% сходятся во мнении, что достоинство должно быть во главе угла, остальные хорошо живут и без выставления в приоритет данного качества.

По мнению психолога, это можно объяснить тем, что многие представительницы прекрасной половины человечества связывают свое благополучие не с карьерой, а с мужчиной. Часто в голове у школьниц уже сидит мысль, что роль содержанки или любовницы не так плоха, а с чувством личного достоинства такое рассуждение не вяжется, убежден Павел Волженков.

Помимо всего этого у школьников есть и более "насущные" проблемы. Почти 52% опрошенных сталкиваются с агрессией в школе. На психологическую агрессию пожаловались 32% опрошенных, на ее физические проявления — 26,6%, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU