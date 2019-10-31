2019-10-31T09:18:37+03:00
Происшествия

В Подмосковье пенсионер надругался над девочкой-соседкой в лифте

Мама девочки уверена, что мужчина неоднократно приставал к ее ребенку
Юлия САЛЬНИКОВА
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Заявление в дежурную часть мама девочки принесла 30 октябряЗаявление в дежурную часть мама девочки принесла 30 октябряФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Подмосковном Серпухове пожилого мужчину подозревают в домогательствах к школьнице. Как сказано в заявлении мамы пятиклассницы, 62-летний мужчина является их соседом. В мае 2019 года он зашел в лифт многоэтажки вместе с ребенком и стал приставать. Он надругался над школьницей, но тогда девочка не стала ничего рассказывать маме. История с лифтом повторилась несколько раз. Запуганная девочка в итоге все-таки решилась признаться родителям.

- Заявление от мамы подростка поступило в дежурную часть 20 октября, - сообщил kp.ru источник в полиции.

Пожилого соседа подозревают в «насильственных действиях сексуального характера». Известно, что семья полная, на учете в органах ПДН не состоит и характеризуется положительно. Отец работает, мама занимается домашним хозяйством. По факту проводят проверки, назначен ряд экспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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