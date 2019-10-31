Российские «Тигры» и «Орланы-10» провели патруль сирийских границ

СЕГОДНЯ 09:40 2019-10-31T09:40:09+03:00

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Российские военные полицейские провели патрулирование северной границы Сирии. В колонне были задействованы не только стражи порядка, но и медики с саперами.

Обычно «Тигры» движутся под прикрытием беспилотников «Орлан-10». Сверху отлично видно местность и можно контролировать все угрозы.

- На пункте пропуска "Айлишар" российская колонна встречается с турецкими солдатами, они тоже заняты в спецоперации, - сообщает сайт телеканала «Звезда»

Анкара взяла на себя обязательства патрулировать пограничные районы два раза в неделю. Выезд 31 октября является первым, но на график работы российского патруля это никак не повлияет – наши военные полицейские обеспечивают безопасность в регионе ежедневно.

Маршруты строятся разные, перед выездом группа определяет по какому именно начнет движение. В колонне три бронеавтомобиля "Тигр" и один БТР. Общая протяженность пути - около 160 километров.

В населенные пункты колонна не заходит, чтобы не создавать пробки.

- Акцент делается на то, чтобы техника не входила в город Кобани. Поэтому город объезжается по проселочным дорогам, - объяснил офицер военной полиции ВС РФ Иван Жуков.

На весь путь патрулирования заложено порядка пяти часов. С тех пор как американские солдаты покинули регион, наши патрули - единственный гарант безопасности региона.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что отвод сил из Сирии завершен досрочно. А Сергей Лавров назвал "высокомерным" стремление США защищать нефтяные месторождения в данной стране.

Российские военные патрулируют границу в Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU