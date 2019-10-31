2019-10-31T10:15:58+03:00
Общество

В Кремле интерес россиян к прошлому Владимира Путина считают закономерным

Пресс-секретарь президента прокомментировал появившиеся в экспозиции Центрального государственного архива в Петербурге характеристику на Владимира Путина
Юлия САЛЬНИКОВА
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На экспозиции размещена характеристика Владимира Путина, данная ему в СССРНа экспозиции размещена характеристика Владимира Путина, данная ему в СССРФото: REUTERS
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В Кремле прокомментировали представленную на экспозиции Центрального государственного архива в Петербурге характеристику Владимира Путина , данную ему по линии КГБ СССР. Выставка называлась «Выдающиеся деятели отечественной истории XX-XXI веков».

Здесь были представлены данные о 90 людях – политики, военные, деятели культуры. Посетителям экспозиции показал документы посвященные 75-летию со дня Великой Победы, 170-летию со дня рождения академика Ивана Павлова. На одном из стендов были анкеты политических деятелей: анкета комсомольца Владимира Путина, анкеты Валентины Матвиенко, документы с резолюциями Горбачева. Также представлены письма и фотографии Юрия Гагарина.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов. Как сообщают ТАСС, интерес россиян к прошлому лидера страны, в Кремле считают закономерным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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