2019-10-31T10:28:26+03:00
Общество

533 дня в невесомости и два года в пробке: космонавты мечтают о дублере Щелковского шоссе

Они просят власти построить дорогу, которая ведет к Звездному Городку
Елена АКИМОВА
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Пробки на Щелковском шоссе являются давней проблемой для жителей многих подмосковных городовПробки на Щелковском шоссе являются давней проблемой для жителей многих подмосковных городовФото: Иван МАКЕЕВ
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Перед пробками все равны, не важно везешь ты товар в магазин или спешишь на космические тренировки. Для космонавтов из Звездного Городка заторы на дорогах тоже являются препятствием покруче полета на МКС.

Они даже шутят: 533 дня в невесомости и два года в пробках. Виной всему ситуация на щелковском шоссе, утром и вечером в очередь там выстраиваются тысячи машин и порой путь в 25 километров может занимать по 3-4 часа.

Настоящее спасение – это дублер шоссе, именно его просят построить автомобилисты.

- С утра пробка в Москву, после обеда — ближе к вечеру — пробка из Москвы. И 25 километров можем передвигаться в течение трех-четырех часов, — рассказывает телеканалу «360» начальник первого управления Центра подготовки космонавтов Валерий Корзун.

Дублера ждут не только космонавты, но и жители ближайших населенных пунктов, это позволило бы им добираться до дома за час, а не за три.

- Хотело бы, чтобы появился дублер, который даст возможность прямо из Москвы без остановок, без светофоров доехать как минимум до Щелкова и дальше, — признается космонавт Артем Шкаперов.

Отряд космонавтов решился написать петицию властям о необходимости постройки дублера. Разгрузить магистраль можно восьмиполосной дорогой, но для этого придется сдвинуть границы парка «Лосиный остров». У заповедника возьмут 100 гектаров, а вместо них дадут две тысячи.

На общественных слушаниях проект конфискации территорий наше поддержку, так как на обозначенных участках нет охраняемых растений, к тому же жители многих подмосковных городов недовольны заторами на Щелковском шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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