2019-10-31T10:33:14+03:00
Политика

В Совфеде резолюцию конгресса США против включения России в G7 считают ответом Трампу

Палата представителей таким образом демонстрирует свою позицию относительно политики американского президента
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Конгресс показал свою позицию по отношению к политике президентаКонгресс показал свою позицию по отношению к политике президентаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Совете Федерации прокомментировали резолюцию комитета палаты представителей по иностранным делам конгресса США против включения России в G7. Ранее американский президент Дональд Трамп выступил с предложением вернуть Россию в «большую семерку». Глава Белого дома уверен, что такие изменения моги бы быть выгодны и сообщил, что в США есть те, кто поддерживает эту идею. Позже с таким же предложением выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

На заседании Конгресса США члены палаты представителей решили одобрить резолюцию, которая идет в разрез с предложениями президента. Они одобрили документ, суть которого не допустить включения России в «семерку».

- Думаю, данная резолюция — это стремление продемонстрировать Трампу, что конгресс его не поддерживает в желании привлечь Россию в G7. Президенту дают понять, что с ним категорически не согласны. Дальше он может либо публично объявить войну конгрессу, либо просто развести руками и согласиться, - прокомментировал RT член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Он считает, что эта история на самом деле больше о внутренней политике США, «внутриполитическая драка».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число погибших при пожаре в пакистанском поезде возросло до 65 человек
Мединский рассказал, что у фильма «Джокер» в России не было бы шансов на государственную поддержку
533 дня в невесомости и два года в пробке: космонавты мечтают о дублере Щелковского шоссе
В Кремле интерес россиян к прошлому Владимира Путина считают закономерным
Татьяна Москалькова предложила засчитывать декрет в рабочий стаж мамам
В Подмосковье из-за очереди в шиномонтаж водители устроили перестрелку
Российские «Тигры» и «Орланы-10» провели патруль сирийских границ
У пенсионера украли коробку с миллионом из-под кровати
В Подмосковье пенсионер надругался над девочкой-соседкой в лифте
Российские школьники ценят патриотизм выше чувства личного достоинства
Опрос: Каждый второй школьник сталкивался с травлей в школе
В Пакистане 40 человек сгорели заживо в поезде
Закон об устойчивом Рунете и никакого залога жилья: изменения в жизни россиян с 1 ноября