В Совфеде резолюцию конгресса США против включения России в G7 считают ответом Трампу

СЕГОДНЯ 10:31 2019-10-31T10:33:14+03:00

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В Совете Федерации прокомментировали резолюцию комитета палаты представителей по иностранным делам конгресса США против включения России в G7. Ранее американский президент Дональд Трамп выступил с предложением вернуть Россию в «большую семерку». Глава Белого дома уверен, что такие изменения моги бы быть выгодны и сообщил, что в США есть те, кто поддерживает эту идею. Позже с таким же предложением выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

На заседании Конгресса США члены палаты представителей решили одобрить резолюцию, которая идет в разрез с предложениями президента. Они одобрили документ, суть которого не допустить включения России в «семерку».

- Думаю, данная резолюция — это стремление продемонстрировать Трампу, что конгресс его не поддерживает в желании привлечь Россию в G7. Президенту дают понять, что с ним категорически не согласны. Дальше он может либо публично объявить войну конгрессу, либо просто развести руками и согласиться, - прокомментировал RT член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Он считает, что эта история на самом деле больше о внутренней политике США, «внутриполитическая драка».

ИСТОЧНИК KP.RU