Мединский рассказал, что у фильма «Джокер» в России не было бы шансов на государственную поддержку
В минкульт поступают обращения от россиян с просьбой запретить показ в кинотеатрах фильма «Джокер». Об этом рассказал глава ведомства Владимир Мединский. Как сообщает канал 360tv.ru, выполнить требования министерство не может. Картина Тодда Филлипса не нарушает никаких запретов.
- «Я спрашиваю (людей, которые приходят с просьбами запретить картину – прим.ред): «а на каком основании?». Кому-то нравится, кому-то нет, кто-то видит пропаганду зла, кто-то добра», - отвечает министр.
Ему самому «Джокер» не понравился. Мединский считает фильм одним из самых неудачных из всего цикла «марвеловских комиксов» - вызывает негативные эмоции. Хотя глава ведомства «смотрел их всего 10 минут».
Если бы «Джокера» снимали в России, то создатели картины вряд ли могли бы рассчитывать на поддержку со стороны государства:
- При обращении в Минкультуры у этого фильма не было бы ни одного шанса на поддержку. Не понравился мне, - сказал Владимир Мединский.
ИСТОЧНИК KP.RU