2019-10-31T10:54:06+03:00
Общество

Мединский рассказал, что у фильма «Джокер» в России не было бы шансов на государственную поддержку

Картина Тодда Филлипса министру культуры не понравилась, но запрещать фильм – нет основания
Юлия САЛЬНИКОВА
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В начале октября состоялась премьера картины «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной ролиВ начале октября состоялась премьера картины «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной ролиФото: кадр из фильма
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В минкульт поступают обращения от россиян с просьбой запретить показ в кинотеатрах фильма «Джокер». Об этом рассказал глава ведомства Владимир Мединский. Как сообщает канал 360tv.ru, выполнить требования министерство не может. Картина Тодда Филлипса не нарушает никаких запретов.

- «Я спрашиваю (людей, которые приходят с просьбами запретить картину – прим.ред): «а на каком основании?». Кому-то нравится, кому-то нет, кто-то видит пропаганду зла, кто-то добра», - отвечает министр.

Ему самому «Джокер» не понравился. Мединский считает фильм одним из самых неудачных из всего цикла «марвеловских комиксов» - вызывает негативные эмоции. Хотя глава ведомства «смотрел их всего 10 минут».

Если бы «Джокера» снимали в России, то создатели картины вряд ли могли бы рассчитывать на поддержку со стороны государства:

- При обращении в Минкультуры у этого фильма не было бы ни одного шанса на поддержку. Не понравился мне, - сказал Владимир Мединский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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