2019-10-31T10:55:39+03:00
В мире

Число погибших при пожаре в пакистанском поезде возросло до 65 человек

По предварительной версии, возгоранию предшествовал взрыв
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Число погибших во время пожара в пакистанском поезде возросло до 65 человекЧисло погибших во время пожара в пакистанском поезде возросло до 65 человек
Изменить размер текста:

Число погибших при пожаре в пакистанском поезде увеличилось до 65 человек. Все они не смогли выбраться из вагона, охваченного огнем.

Не исключено, что это не окончательные данные. На месте работают экстренные службы.

Изначально сообщалось, что жертвами стали 13 человек, спустя несколько часов цифра увеличилась в несколько раз.

Сейчас уточняются причины, по которым могла случиться подобная трагедия. По предварительной информации, один из пассажиров варил яйца на завтрак и использовал для этого переносной газовый баллон. Во время приготовления еды произошел взрыв, пламя стремительно охватило стены вагона и перекинулось пассажиров.

Поезд следовал из города Карачи в Равалпинди на северо-восток страны, сообщает сайт телеканала "Звезда".

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 20 октября в Берлине загорелся поезд дальнего следования с футбольными фанатами. Трое человек получили травмы. А 29 сентября горел поезд в России. Огонь охватил несколько вагонов с углем, когда поезд следовал из между населёнными пунктами Теплое озеро и Бирака в Еврейской автономной области.

25 человек сгорели заживо в поезде в Пакистане.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мединский рассказал, что у фильма «Джокер» в России не было бы шансов на государственную поддержку
В Совфеде резолюцию конгресса США против включения России в G7 считают ответом Трампу
533 дня в невесомости и два года в пробке: космонавты мечтают о дублере Щелковского шоссе
В Кремле интерес россиян к прошлому Владимира Путина считают закономерным
Татьяна Москалькова предложила засчитывать декрет в рабочий стаж мамам
В Подмосковье из-за очереди в шиномонтаж водители устроили перестрелку
Российские «Тигры» и «Орланы-10» провели патруль сирийских границ
У пенсионера украли коробку с миллионом из-под кровати
В Подмосковье пенсионер надругался над девочкой-соседкой в лифте
Российские школьники ценят патриотизм выше чувства личного достоинства
Опрос: Каждый второй школьник сталкивался с травлей в школе
В Пакистане 40 человек сгорели заживо в поезде
Закон об устойчивом Рунете и никакого залога жилья: изменения в жизни россиян с 1 ноября