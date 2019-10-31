Число погибших при пожаре в пакистанском поезде возросло до 65 человек

СЕГОДНЯ 10:55 2019-10-31T10:55:39+03:00

Число погибших во время пожара в пакистанском поезде возросло до 65 человек

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Число погибших при пожаре в пакистанском поезде увеличилось до 65 человек. Все они не смогли выбраться из вагона, охваченного огнем.

Не исключено, что это не окончательные данные. На месте работают экстренные службы.

Изначально сообщалось, что жертвами стали 13 человек, спустя несколько часов цифра увеличилась в несколько раз.

Сейчас уточняются причины, по которым могла случиться подобная трагедия. По предварительной информации, один из пассажиров варил яйца на завтрак и использовал для этого переносной газовый баллон. Во время приготовления еды произошел взрыв, пламя стремительно охватило стены вагона и перекинулось пассажиров.

Поезд следовал из города Карачи в Равалпинди на северо-восток страны, сообщает сайт телеканала "Звезда".

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 20 октября в Берлине загорелся поезд дальнего следования с футбольными фанатами. Трое человек получили травмы. А 29 сентября горел поезд в России. Огонь охватил несколько вагонов с углем, когда поезд следовал из между населёнными пунктами Теплое озеро и Бирака в Еврейской автономной области.

25 человек сгорели заживо в поезде в Пакистане.

ИСТОЧНИК KP.RU