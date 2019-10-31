Девушка-арбитр показала желтую карточку футболисту Кака ради селфи

СЕГОДНЯ 12:12 2019-10-31T12:12:17+03:00

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В Хайфе прошел благотворительный матч легенд сборных Израиля и Бразилии, окончившийся в пользу бразильцев (2:4). Легендарная сборная Бразилия, выигрывавшая Чемпионат Мира 5 раз была представлена такими игроками как Бебето, Роналдиньо, Кака и Марсио Амозо.

В начале второго тайма, когда Кака появился на поле, девушка-арбитр дала свисток, останавливая ход матча, показала игроку желтую карточку, после чего попросила его сделать с ней селфи.

Видео эпизода можно посмотреть в Твиттере.

Такая неординарная просьба вызвала резонанс в кругах болельщиков и футболистов. Ранее девушки-судьи уже подшучивали над игроками похожим образом: вытаскивали носовой платок, в начале берясь за карточку.

Девушка-арбитр показала желтую карточку Кака ради селфи.В Хайфе прошел благотворительный матч легенд сборных Израиля и Бразилии

ИСТОЧНИК KP.RU