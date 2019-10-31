2019-10-31T12:12:17+03:00
Спорт

Девушка-арбитр показала желтую карточку футболисту Кака ради селфи

Рефери остановила ход матча, чтобы сфотографироваться с кумиром
Дарья КРЫЛОВА
Поделиться:
Арбитр товарищеской игры показала игроку желтую карточку, после сделала с ним снимок селфи.Арбитр товарищеской игры показала игроку желтую карточку, после сделала с ним снимок селфи.Фото: YouTube
Изменить размер текста:

В Хайфе прошел благотворительный матч легенд сборных Израиля и Бразилии, окончившийся в пользу бразильцев (2:4). Легендарная сборная Бразилия, выигрывавшая Чемпионат Мира 5 раз была представлена такими игроками как Бебето, Роналдиньо, Кака и Марсио Амозо.

В начале второго тайма, когда Кака появился на поле, девушка-арбитр дала свисток, останавливая ход матча, показала игроку желтую карточку, после чего попросила его сделать с ней селфи.

Видео эпизода можно посмотреть в Твиттере.

Такая неординарная просьба вызвала резонанс в кругах болельщиков и футболистов. Ранее девушки-судьи уже подшучивали над игроками похожим образом: вытаскивали носовой платок, в начале берясь за карточку.

Девушка-арбитр показала желтую карточку Кака ради селфи.В Хайфе прошел благотворительный матч легенд сборных Израиля и Бразилии

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шипы или липучка: Автоэксперт дал совет автомобилистам
В Нью-Йорке запретили фуа-гра из-за жестокого обращения с животными
Домушники вынесли из квартиры безработного москвича валюту и драгоценности на 15 миллионов рублей
В ДТП на трассе М-11 вблизи "Шереметьево" погиб чиновник из Крыма
В Японии восстановят сгоревший древний замок Сюри из списка ЮНЕСКО
Трамп наградил с помощью фотошопа собаку, которая участвовала в ликвидации аль-Багдади
На московской заправке у безработного украли рюкзак с миллионом рублей
Глава офиса Зеленского признал, что президент Украины устал «из-за негатива»
Число погибших при пожаре в пакистанском поезде возросло до 65 человек
Мединский рассказал, что у фильма «Джокер» в России не было бы шансов на государственную поддержку
В Совфеде резолюцию конгресса США против включения России в G7 считают ответом Трампу
533 дня в невесомости и два года в пробке: космонавты мечтают о дублере Щелковского шоссе
В Кремле интерес россиян к прошлому Владимира Путина считают закономерным
Татьяна Москалькова предложила засчитывать декрет в рабочий стаж мамам
В Подмосковье из-за очереди в шиномонтаж водители устроили перестрелку
Российские «Тигры» и «Орланы-10» провели патруль сирийских границ
У пенсионера украли коробку с миллионом из-под кровати
В Подмосковье пенсионер надругался над девочкой-соседкой в лифте
Российские школьники ценят патриотизм выше чувства личного достоинства
Опрос: Каждый второй школьник сталкивался с травлей в школе
В Пакистане 40 человек сгорели заживо в поезде
Закон об устойчивом Рунете и никакого залога жилья: изменения в жизни россиян с 1 ноября