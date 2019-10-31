2019-10-31T12:15:31+03:00
Происшествия

В ДТП на трассе М-11 вблизи "Шереметьево" погиб чиновник из Крыма

Иван Сагайдак был директором медицинского информационно-аналитического центра республики
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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В Подмосковье в аварии погиб директор медицинского информационно-аналитического центра республики Крым.В Подмосковье в аварии погиб директор медицинского информационно-аналитического центра республики Крым.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Вечером 30 октября в Московской области произошло ДТП. По информации очевидцев, на трассе М-11 недалеко от аэропорта «Шереметьево» перевернулся Land Cruiser Prado 150. Судя по кадрам с места происшествия, водитель иномарки не справился с управлением и влетел в отбойник.

Уже известно, что в аварии погиб директор медицинского информационно-аналитического центра республики Крым Иван Сагайдак.

- Погиб в ДТП по дороге из аэропорта. Сидел на заднем сиденье, остальное не важно. Человек космической энергии и обаяния! - написал на странице в «Фейсбуке» главврач одного из медцентров республики Рустам Гильмутдинов.

В соцсетях появились сообщения, что в машине в момент аварии были еще два чиновника из Министерства здравоохранения Крыма. Однако официальной информации, кто был за рулем и сколько человек пострадали, пока нет. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, что произошло.

На трассе М-11 вблизи аэропорта Шереметьево перевернулся Land Cruiser.

ИСТОЧНИК KP.RU

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