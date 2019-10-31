Домушники вынесли из квартиры безработного москвича валюту и драгоценности на 15 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:23 2019-10-31T12:23:15+03:00

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В полицию Москвы обратился безработный мужчина, у которого из квартиры вынесли ценностей на сумму почти 15 миллионов рублей. Точную дату, когда он лишился такой крупной суммы денег, мужчина назвать не смог. Это произошло в период с 01 августа 2019 года по 28 августа 2019 года.

Когда вернулся после длительного отсутствия домой, обнаружил, что деньги исчезли. У себя безработный хранил 150 000 долларов - в переводе на рубли почти 10 миллионов. Еще у него было 39 000 евро (2,8 миллионов рублей).

Воры прихватили с собой также ювелирные украшения хозяина квартиры.

- Ущерб составил 14 809 400 рублей, - сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ранее по заявлению безработного поступил отказ, но в октябре материалы передали в полицию из прокуратуры. Розыском преступника или группы преступников занимаются правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU