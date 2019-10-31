В Нью-Йорке запретили фуа-гра из-за жестокого обращения с животными

СЕГОДНЯ 12:43 2019-10-31T12:46:19+03:00

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За блюда, приготовленные с использованием технологии принудительного кормления животных, рестораторов Ню-Йорка будут штрафовать. Городской совет одобрил законопроект о запрете фуа-гра. Этот деликатес готовят, насильно, с помощью трубки в горле откармливая гусей и уток. Таким образом кулинары увеличивают печень птиц в размере. Но несмотря на эту жестокость, гурманы по всему миру делают кассу ресторанам, заказывая фуа-гра.

Окончательную точку в вопросе введения закона должен поставить глава города Билл де Блазио. Когда он подпишет документ, с 2022 года фуа-ра в Нью-Йорке будет под запретом, нарушителям грозит штраф в 2 тысячи долларов.

Защитники животных несколько лет добиваются запрета этого блюда. Во Франции в 2015 состоялся первый суд над компанией, производящей фуа-гра.

ИСТОЧНИК KP.RU