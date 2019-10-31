Шипы или липучка: Автоэксперт дал совет автомобилистам

СЕГОДНЯ 12:45 2019-10-31T12:48:19+03:00

«Переобуваться» стоит, когда на улице среднесуточная температура опускается до нуля градусов

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На улице стремительно холодает, дороги покрываются льдом и автомобилистам пора позаботиться о зимней резне. Между владельцами железных коней не утихают споры: шипы или липучка?

Эксперты отмечают, что переобуваться стоит, когда «среднесуточная температура опускается ниже ноля градусов».

Независимо от даты шиномонтажа стоит помнить, что с 1 декабря по конец февраля допускается использование только зимней резины. Обязательно должна присутствовать маркировка "М+S" (встречается также "M&S" или "M S"), плюс значок с изображением гор и снежинки.

- Зимние шины по составу резиновой смеси более мягкие, они не дубеют на холоде. Летняя резина, имеет свойство застывать. Отличается и рисунок протектора. На летнем варианте больше продольных ребер для отвода воды, то в зимних рисунок протектора содержит, как правило, много поперечных канавок, - рассказала «Москве 24» исполнительный директор Ассоциации производителей шин Надежда Чурмеева

Зимние шины для суровых климатических условий включают в себя шипованные и нешипованные (фрикционные или "липучки"). Сцепление с дорогой у них примерно одинаковое, а вот на льду шипы показывают себя лучше.

Нешипованные шины скандинавского типа за счет отсутствия шипов дают более комфортное вождение в сравнении с шипованными. На такой резине обычно прямоугольные или ромбовидные "шашечки". Они легко очищаются от налипшего снега и могут продавить лед. Чаще такую резину выбирают жители северных регионов страны.

Европейские зимние шины с диагональным рисунком в виде скошенных линей и большой сетью водоотводных каналов предназначены для мокрых и грязных дорог, как раз той «каши», которая образуется в городе.

Важно помнить, что минимальная глубина протектора, которая обеспечивает безопасность, – это четыре миллиметра. Если он износился сильнее, то существует риск аварий.

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ИСТОЧНИК KP.RU