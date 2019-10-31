Apple купила у российской компании бренд брелоков для поиска ключей
Американская компания Apple заключила сделку с разработчиками российского гаджета. Как сообщает РБК, партнером производителей iPhone стала компания ISBC из Зеленограда.
Теперь знак AIRTAG официально принадлежит компания Apple. Речь идет о гаджетах, которые придумали в России – это специальный брелок для поиска потерявшихся ключей. Под этим брендом в течение пяти лет выпускали RFID-брелоки.
На сайте российской компании сказано, что использовать гаджет можно для транспортных проектов, систем контроля доступа.
- Процесс перевода товара с одного знака под другой будет постепенным и все принятые заказы на брелоки под знаком AIRTAG будут исполнены, - уточняют на сайте российской компании.
Детали сделки не раскрывают, ссылаясь на условия конфиденциальности договора. Но в тоже время в компании из Зеленограда пообещали, что будущее у проекта «будет ярким и вскоре весь мир узнает и полюбит новый продукт под этим названием».
ИСТОЧНИК KP.RU