2019-10-31T13:30:04+03:00
Общество

В Минобороны опровергли подлинность видео с «издевательствами» над солдатом-срочником в Забайкалье

Публикацию в военном ведомстве назвали «грубейшей провокацией»
Юлия САЛЬНИКОВА
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ЧП в войсковой части в Забайкалье произошло 25 октябряЧП в войсковой части в Забайкалье произошло 25 октябряФото: Олег УКЛАДОВ
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В Министерстве обороны опровергли подлинность видео, на котором якобы были запечатлены «издевательства» над солдатом, устроившим расстрел 25 октября сослуживцев в Забайкалье. Ролик днем 31 октября опубликовало издание Лента.ру. В военном ведомстве выступили с официальным опровержением – происходящее в кадре не имеет отношения ни к воинской части, где произошло ЧП, ни к вооруженным силам в целом. Люди на видео не являются солдатами срочной службы или контрактниками.

Публикацию в Минобороны назвали «грубейшей провокацией редакции».

- Действия редакции интернет-издания Лента.Ру по сознательному введению в заблуждение массовой аудитории в погоне за собственной цитируемостью заслуживают должной оценки соответствующих государственных структур, - сказано в официальном комментарии Минобороны.

В ведомстве уточнили, что это не единственное издание, которое допускает к публикации «фейковые видеосъемки, якобы имеющих отношение к Вооруженным Силам».

Ролик и саму новость об «издевательствах» с сайте Лента.ру удалили. Редакция извинилась перед читателями за публикацию недостоверной информации. Также журналисты уточнили, что видео снято в 2016 году в колонии Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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