В Совфеде оценили американский сценарий по сдерживанию РФ и Китая
Член Совета Федерации Игорь Морозов оценил новый план США по «сдерживанию» России и Китая. Он отметил, что наша страна постоянно слышит в свой адрес «санкции», «сдерживание» и это серьезно закалило Россию.
Сенатор подчеркнул, что США осуществляют программу «сдерживания» России уже очень давно, это позволило выйти нам на «глобальную траекторию».
- Теперь все программы приобретают другое измерение потому, что Россия окрепла и появился новый глобальный игрок – Китай, - комментирует Морозов RT.
Он призвал не забывать, что кроме экономического «сдерживания» появляются идеи создания новых агрессивных военных очагов.
- Но я думаю, что это просто провокационные публикации... Но мы всё чаще и чаще слышим о превентивных ударах по российским ядерным силам», — добавил Морозов.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Вашингтон делает очень "высокомерные заявления", планируя защищать нефтяные месторождения в Сирии.
ИСТОЧНИК KP.RU