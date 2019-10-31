В Совфеде оценили американский сценарий по сдерживанию РФ и Китая

СЕГОДНЯ 13:47 2019-10-31T13:47:16+03:00

В Совфеде уверены, что программы США по "сдерживанию" России не работают Фото: REUTERS

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Член Совета Федерации Игорь Морозов оценил новый план США по «сдерживанию» России и Китая. Он отметил, что наша страна постоянно слышит в свой адрес «санкции», «сдерживание» и это серьезно закалило Россию.

Сенатор подчеркнул, что США осуществляют программу «сдерживания» России уже очень давно, это позволило выйти нам на «глобальную траекторию».

- Теперь все программы приобретают другое измерение потому, что Россия окрепла и появился новый глобальный игрок – Китай, - комментирует Морозов RT.

Он призвал не забывать, что кроме экономического «сдерживания» появляются идеи создания новых агрессивных военных очагов.

- Но я думаю, что это просто провокационные публикации... Но мы всё чаще и чаще слышим о превентивных ударах по российским ядерным силам», — добавил Морозов.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Вашингтон делает очень "высокомерные заявления", планируя защищать нефтяные месторождения в Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU