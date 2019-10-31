Ради доставки астронавтов NASA на МКС Роскосмос «ужмет» российский экипаж

СЕГОДНЯ 13:50 2019-10-31T13:54:59+03:00

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Роскосмос откликнулся на просьбу NASA предоставить места на «Союзе» американским астронавтам. Ради этого в госпорпорации решили отказаться от части научной программы, которая была изначально запланирована. Дело в том, что американские корабли не успеют подготовить к этому сроку, поэтому решили просить «подвезти» в космос россиян.

- Мы постараемся им помочь, ужать наши экипажи. К сожалению, это нарушает наши планы в отношении комплекса испытаний и экспериментов на борту российского сегмента МКС, - приводит слова главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина РИА Новости.

Ранее в NASA заявляли, что рассчитывают на помощь других стран, в том числе в вопросе освоения Луны. Миссию на эту планету астронавты планируют на 2024 год. Покорить Маркс хотят в 2030 году.

ИСТОЧНИК KP.RU