Путин об ужесточении наказания за врачебные ошибки: «Важнее чтобы наказание было неизбежным»

СЕГОДНЯ 14:05 2019-10-31T14:09:56+03:00

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Президент Владимир Путин не исключил ужесточение наказания за врачебные ошибки. Об этом он сказал на встрече с представителями общественности Калининградской области в четверг 31 октября. Глава государства напомнил, что наказание за «недобросовестное исполнение своих обязанностей уже сейчас могут применять по отношению к медикам. Однако, помимо Росздравнадзора, контроль этого вопроса могла бы взять на себя система, созданная внутри системы ОМС.

- Важно не ужесточение, а важно, чтобы это наказание было неизбежным, тогда и не нужно будет ужесточать. Мне кажется, вот над этим мы должны работать, - приводит слова президента ТАСС.

Владимир Путин обратил внимание, что на этой встрече присутствуют глава Минздрава Вероника Скворцова, а также вице-премьер, курирующий отрасль здравоохранения, Татьяна Голикова. Он попросил их "подумать, нужно ли ужесточать наказание". Если примут положительное решение, президент сказал, что возражать не станет.

Ранее с такой инициативой выступал Следственный комитет.

Путин на встрече с представителями общественности Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU