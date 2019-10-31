2019-10-31T14:26:40+03:00
Общество

На предложение изменить систему закупок президент ответил анекдотом про бабушку

Владимир Путин встретился с общественниками в Калининградской области
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент 31 октября встретился с общественникамиПрезидент 31 октября встретился с общественникамиФото: REUTERS
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Владимир Путин рассказал калининградским медикам анекдот про бабушку и адвоката. Президент его вспомнил, когда речь зашла о системе закупок. Присутствующие на встрече с главой государства общественники могли задать свои вопросы президенту. Один из медиков решил узнать, возможно ли изменить существующую систему закупок препаратов для больниц и поликлиник.

На это Владимир Путин ответил анекдотом:

- Бабушка приходит в юридическую консультацию: «А вот имею ли я право?» - «да, бабушка, имеешь». «А могу или нет это сделать?» - «нет, бабка, не можешь?».

Встреча президента с общественниками проходит в Светлогорске Калининградской области. Один из вопросов, который обсудили здесь 31 октября, касался ужесточения наказания за врачебные ошибки.

Ранее сайт kp.ru писал о том, как президент пошутил насчет внимания к себе и рассказал анекдот про израильского военного, а во время обсуждения вопроса излишней бюрократии в ряде госструктур вспомнил анекдот про шпиона.

Путин на встрече с представителями общественности Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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