Путин назвал «системной проблемой» разрыв между муниципальным и государственным уровнем

СЕГОДНЯ 14:40 2019-10-31T14:42:16+03:00

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Владимир Путин на встрече с общественниками Калининградской области рассказал о существующем разрыве между государственным и муниципальным уровнями. По словам президента, это прописано в Конституции, а также «происходит на практике». Такую ситуацию глава государства назвал «системной проблемой».

- у нас даже в Основном законе в Конституции, есть определенный разрыв между муниципальным уровнем и государственным, - приводит слова президента РИА Новости. - Муниципальный - это не государственный уровень, согласно Основному закону, а региональный и федеральный - это государственный.

Не исключено, что в связи с этим в законодательство внесут изменения, признался президент. Напомним, в четверг 31 октября Владимир Путин встречается с общественниками в Светлогорске Калининградской области. Один из вопросов, которые глава государства обсудил с медиками, касался ужесточения наказания за врачебные ошибки.

Путин на встрече с представителями общественности Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU