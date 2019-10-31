Умер Антон Матезиус, экс-участник группы Billy’s Band

СЕГОДНЯ 15:32 2019-10-31T15:32:22+03:00

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В Санкт-Петербурге на 47-м году жизни умер бывший участник группы Billy’s Band, баянист и перкуссионист Антон Матезиус. Об этом сообщил основатель и солист группы Билли Новик.

«Мы сочиняли песни на подоконнике в Париже, делили последнюю еду, несколько раз чуть не подрались в те пятнадцать лет, что прожили вместе. Но так и не подрались. Спасибо, прости, прощай. Дорогой Антон Матезиус», - написал лидер Billy’s Band на своей странице в Facebook.

Причины смерти экс-участника Billy’s Band не уточняются. Прощание с музыкантом состоится в четверг, 31 октября.

Антон Матезиус родился в 1973 году в Ленинграде. До прихода в Billy’s Band он был участником нескольких коллективов: «Музыка Т», «Флирт» и «Ad Libitum». Участником Billy’s Band баянист был с 2001 по 2016 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU