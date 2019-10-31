2019-10-31T16:05:25+03:00
Политика

США обвинили Россию в желании распространить С-400 по всему миру

В американском Госдепе заявили, что Москва препятствует Вашингтону поставлять «наиболее передовые средства обороны»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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США обвинили Россию в желании распространить С-400 во всем миреСША обвинили Россию в желании распространить С-400 во всем миреФото: REUTERS
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Москва распространяет зенитно-ракетные системы С-400 по всему миру, как раньше автомат Калашникова (АК-47). Такое заявление сделал помощник госсекретаря Соединённых Штатов по военно-политическим делам Кларк Купер.

«Большой путь был пройден с тех пор, как [автомат] АК-47 стал универсальным символом поддерживаемых СССР повстанческих движений от Юго-Восточной Азии до Африки. Сегодня Россия усердно работает над тем, чтобы навязывать различные варианты своих зенитных ракетных систем С-400 по всему миру», - сказал он.

По его словам, Москва стремится «воспользоваться потребностями» стран в вопросе обороны и создать препятствия для Вашингтона, который способен поставлять «наиболее передовые средства обороны».

Напомним, накануне, 30 октября, американский Конгресс одобрил санкции против Турции в связи с закупками республикой российских С-400.

Отметим, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал российские зенитно-ракетные системы более продвинутыми системами ПВО по сравнению с американскими Patriot. Он сообщил, что Анкара запустит С-400 на боевое дежурство в начале следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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