Сутки мерзнем и тепло: синоптик рассказал, когда в Москве снова будет плюс

СЕГОДНЯ 17:08 2019-10-31T17:08:44+03:00

В начале ноября в Москву снова придет потепление Фото: Олег ЗОЛОТО

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Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в Москву снова вернется тепло. Оказывается, произойдет это очень скоро, осталось померзнуть всего сутки, а потом температура воздуха начнет подниматься вверх.

-В ночь на пятницу к нам заглянет промежуточный гребень, поэтому обойдёмся без осадков, подморозит до -2…-4 °С в Москве и до -1…-6 °С в Подмосковье, - рассказывает синоптик RT.

Днём ожидается небольшой снег и пасмурная погода, но ближе к вечеру столбик термометра поднимется до 2 градусов тепла.

Что касается первой недели ноября, то она принесет октябрьскую погоду. В отдельные дни воздух прогреется до 13 градусов тепла.

Изменения станут заметны уже на выходных. Если в субботу будет максимум 4 тепла, то в воскресенье – 5 со знаком плюс.

Пик потепления придется с понедельника по среду, ожидается около +5…+13 °С днем и даже ночью будет не прохладнее +4…+9 °С.

- Для начала ноября это очень тепло. Пока установление постоянного снежного покрова не планируется. Но по климату это происходит в конце ноября, — заключил Тишковец.

ИСТОЧНИК KP.RU