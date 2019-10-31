СЕГОДНЯ 17:25 2019-10-31T17:25:30+03:00

Турция продолжит работу по развертыванию С-400 до весны 2020 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

При этом Анкара продолжает вести переговоры с Вашингтоном о поставках американских Patriot

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В Турции работы по введению в эксплуатацию российских зенитно-ракетных систем С-400 в полном объеме продлятся до весны следующего года. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Хулуси Акар.

«Работы, после которых эти системы ПВО С-400 будут работать в полную силу, продолжатся до весны 2020 года», - приводит Anadolu слова министра.

Глава Минобороны Турции также сообщил, что республика продолжает вести переговоры с Вашингтоном о закупках американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара запустит на боевое дежурство российские зенитно-ракетные системы уже в начале 2020 года. Он также отметил преимущества российских ЗРК, назвав их более продвинутыми системами ПВО по сравнению с американскими Patriot.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь заявлял, что процесс поставок С-400 должен закончиться к апрелю следующего года. Напомним, поставки начались в середине июля текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU