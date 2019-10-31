2019-10-31T17:25:30+03:00
Политика

Турция продолжит работу по развертыванию С-400 до весны 2020 года

При этом Анкара продолжает вести переговоры с Вашингтоном о поставках американских Patriot
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Турция продолжит работу по развертыванию С-400 до весны 2020 годаТурция продолжит работу по развертыванию С-400 до весны 2020 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Турции работы по введению в эксплуатацию российских зенитно-ракетных систем С-400 в полном объеме продлятся до весны следующего года. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Хулуси Акар.

«Работы, после которых эти системы ПВО С-400 будут работать в полную силу, продолжатся до весны 2020 года», - приводит Anadolu слова министра.

Глава Минобороны Турции также сообщил, что республика продолжает вести переговоры с Вашингтоном о закупках американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара запустит на боевое дежурство российские зенитно-ракетные системы уже в начале 2020 года. Он также отметил преимущества российских ЗРК, назвав их более продвинутыми системами ПВО по сравнению с американскими Patriot.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь заявлял, что процесс поставок С-400 должен закончиться к апрелю следующего года. Напомним, поставки начались в середине июля текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бастрыкин взял на контроль расследование убийства мальчика в детском саду в Нарьян-Маре
Трамп пообещал, что США и Китай подпишут 60% торгового соглашения
Сутки мерзнем и тепло: синоптик рассказал, когда в Москве снова будет плюс
На востоке Москвы крупный пожар охватил склад с резиной
Турция обсуждает с Россией передачу пленных сирийских военных
США обвинили Россию в желании распространить С-400 по всему миру
«Я отвечаю, что не выпивала»: Алексей Гуськов встал на защиту Лидии Вележевой
Умер Антон Матезиус, экс-участник группы Billy’s Band
Зеленский прокомментировал разрешение Дании на строительство «Северного потока - 2»
Тело пропавшей с пляжной вечеринки британки в Камбодже нашли в море
Путин назвал «системной проблемой» разрыв между муниципальным и государственным уровнем
Глава Чувашии провел заседание Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности
На предложение изменить систему закупок президент ответил анекдотом про бабушку
Путин об ужесточении наказания за врачебные ошибки: «Важнее чтобы наказание было неизбежным»
Ради доставки астронавтов NASA на МКС Роскосмос «ужмет» российский экипаж
В Совфеде оценили американский сценарий по сдерживанию РФ и Китая
Зеленский назначил разведение сил в Петровском на 4 ноября
В Минобороны опровергли подлинность видео с «издевательствами» над солдатом-срочником в Забайкалье
Apple купила у российской компании бренд брелоков для поиска ключей
Шипы или липучка: Автоэксперт дал совет автомобилистам
В Нью-Йорке запретили фуа-гра из-за жестокого обращения с животными
Домушники вынесли из квартиры безработного москвича валюту и драгоценности на 15 миллионов рублей