Трамп пообещал, что США и Китай подпишут 60% торгового соглашения
После отмены саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества Вашингтон и Пекин ищут новое место для подписания первой фазы торгового соглашения, составляющей 60% от общей суммы сделки. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
«Китай и США работают над выбором нового места для подписания первого этапа торгового соглашения, что составляет около 60% от общей суммы сделки, после того как саммит АТЭС в Чили был отменен из-за несвязанных с этим обстоятельств», - написал американский лидер на своей странице в Twitter.
Трамп пообещал, что новое место будет объявлено в ближайшее время. «Президент Си и президент Трамп будут подписывать!», - заключил глава Белого дома.
Напомним, в ходе прошедших 25 октября США и КНР удалось согласовать торгово-экономические документам. В частности, стороны договорились, что Пекин снимет запрет на ввоз в Китай мяса птицы из Соединенных Штатов, а также «выразили намерение учитывать ключевые обеспокоенности друг друга».
ИСТОЧНИК KP.RU