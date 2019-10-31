Трамп пообещал, что США и Китай подпишут 60% торгового соглашения

СЕГОДНЯ 17:55 2019-10-31T17:55:08+03:00

Американский лидер сообщил, что Вашингтон и Пекин выбирают новое место для заключения сделки

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После отмены саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества Вашингтон и Пекин ищут новое место для подписания первой фазы торгового соглашения, составляющей 60% от общей суммы сделки. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Китай и США работают над выбором нового места для подписания первого этапа торгового соглашения, что составляет около 60% от общей суммы сделки, после того как саммит АТЭС в Чили был отменен из-за несвязанных с этим обстоятельств», - написал американский лидер на своей странице в Twitter.

Трамп пообещал, что новое место будет объявлено в ближайшее время. «Президент Си и президент Трамп будут подписывать!», - заключил глава Белого дома.

Напомним, в ходе прошедших 25 октября США и КНР удалось согласовать торгово-экономические документам. В частности, стороны договорились, что Пекин снимет запрет на ввоз в Китай мяса птицы из Соединенных Штатов, а также «выразили намерение учитывать ключевые обеспокоенности друг друга».

ИСТОЧНИК KP.RU