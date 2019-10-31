Минздрав опроверг информацию о снижении числа врачей в 54 регионах

СЕГОДНЯ 18:34 2019-10-31T18:34:16+03:00

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При подтверждении информации о сокращении числа врачей в 54 российских регионах России произошла техническая ошибка. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

«Данные, подлинность которых первоначально была подтверждена, подлежат уточнению в связи с технической ошибкой», - передаёт РИА Новости сообщение ведомства.

Как сообщал kp.ru, ранее Минздрав подтвердил информацию РБК о сокращении численности врачей в государственных поликлиниках и больницах в большинстве регионов России. По данным ведомства, самый массовый отток врачей за прошлый год произошел в Бурятии, Якутии, Новосибирской и Томской областях.

В пресс-службе Минздрава сообщили, что по уточненным данным, в Томской области количество работников медучреждений увеличилось на 136 человек, в Якутии – на 121, в Новосибирской области - на 85 человек. Снижение числа врачей было отмечено в Бурятии - на 15 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU