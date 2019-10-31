Роман Зобнин возвращается в стартовый состав "Спартака" в матче против "Ростова"

СЕГОДНЯ 18:39 2019-10-31T18:39:49+03:00

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин с первых минут сыграет против "Ростова". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В четверг, 31 октября, в Москве футболисты "Спартака" сыграют матч 1/8 финала Кубка России против "Ростова". Хозяева поля, которых с недавнего времени тренирует немец Доменико Тедеско, определились со стартовым составом на поединок. В целом, это стартовое сочетание повторяет расстановку на игру против "Локомотива" в последнем туре чемпионата России. Но есть одна главная новость - возвращается в стартовый состав полузащитник Роман Зо

Стартовый состав Спартака на игру против Ростова: Максименко, Кутепов, Джикия (к), Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров, Крал, Понсе, Ларссон.

Запасные Спартака на игру против Ростова: Ребров, Ещенко, Рассказов, Гапонов, Ананидзе, Гулиев, Мельгарехо, Игнатов, Шюррле, Тиль.

Матч 1/8 финала Кубка России Спартак - Ростов пройдет сегодня, 31 октября. Стартовый свисток поединка на стадионе "Открытие Арена" прозвучит в 19:30 по московскому времени. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Ростов.

ИСТОЧНИК KP.RU