СЕГОДНЯ 20:14 2019-10-31T20:14:38+03:00

Путин сообщил, что на корвете «Гремящий» разместят гиперзвуковые ракеты «Циркон» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В четверг, 31 октября, президент России Владимир Путин посетил «Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"» в Калининграде и строящийся корвет «Гремящий», который могут оснастить гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

В ходе своего визита российский лидер поднялся на борт строящегося судна и ознакомился с системами вооружения корвета. Глава государства также пообщался с командиром «Гремящего» Роман Довгайлов, который рассказал об особенностях управления кораблем.

Довгайлов отметил нос «Гремящего», на котором расположены пусковые контейнеры ракет «Калибр», и сообщил, что на этом месте могут быть размещены новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон».

«"Циркон" обязательно будет», - заявил Путин, обращаясь к министру обороны Сергею Шойгу, который в ответ кивнул.

Напомним, российский лидер представил «Циркон» в феврале этого года. По его словам, этими ракетами Россия ответит на размещение американских ракет в Европе.

ИСТОЧНИК KP.RU