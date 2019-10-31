2019-10-31T20:18:59+03:00
Спорт

Первый тайм матча Спартак - Ростов выиграли хозяева со счетом 1:0

Перед перерывом мяч забил швед Джордан Ларссон
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Ростов и Спартак сегодня играют в Тушино.Ростов и Спартак сегодня играют в Тушино.Фото: Евгений НЕСЫН
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В Москве на стадионе "Открытие Арена" завершился первый тайм матча 1/8 финала Кубка России. В нем встречаются московский "Спартак" и ФК "Ростов".

На эту встречу гости поединка выставили, по сути, второй состав. Многие лидеры ростовчан, которые находятся в топе Премьер-Лиги, остались на скамейке запасных, а шанс проявить себя получили те игроки, которые играют реже в сезоне. И, надо сказать, первая половина матча у ростовчан выдалась неплохой. Они строго сыграли в обороне, не дав много шансов "Спартаку".

Но на 43-й минуте поединка счет был открыт. После паса низом ударом в одно касание из-под защитника "Ростова" гол в ворота гостей забил шведский форвард "Спартака" Джордан Ларссон.

Матч 1/8 финала Кубка России Спартак - Ростов проходит сегодня, 31 октября. Стартовый свисток поединка на стадионе "Открытие Арена" прозвучал в 19:30 по московскому времени. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Ростов.

Уже известно, что победитель этой пары в четвертьфинале турнира сыграет против московского ЦСКА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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