Первый тайм матча Спартак - Ростов выиграли хозяева со счетом 1:0
В Москве на стадионе "Открытие Арена" завершился первый тайм матча 1/8 финала Кубка России. В нем встречаются московский "Спартак" и ФК "Ростов".
На эту встречу гости поединка выставили, по сути, второй состав. Многие лидеры ростовчан, которые находятся в топе Премьер-Лиги, остались на скамейке запасных, а шанс проявить себя получили те игроки, которые играют реже в сезоне. И, надо сказать, первая половина матча у ростовчан выдалась неплохой. Они строго сыграли в обороне, не дав много шансов "Спартаку".
Но на 43-й минуте поединка счет был открыт. После паса низом ударом в одно касание из-под защитника "Ростова" гол в ворота гостей забил шведский форвард "Спартака" Джордан Ларссон.
Матч 1/8 финала Кубка России Спартак - Ростов проходит сегодня, 31 октября. Стартовый свисток поединка на стадионе "Открытие Арена" прозвучал в 19:30 по московскому времени. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Ростов.
Уже известно, что победитель этой пары в четвертьфинале турнира сыграет против московского ЦСКА.
ИСТОЧНИК KP.RU