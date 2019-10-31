2019-10-31T20:24:59+03:00
Общество

Профессор МГУ Алексей Северцов умер в Москве

Он скончался на 82 году жизни
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Скончался профессор МГУ Алексей СеверцовСкончался профессор МГУ Алексей СеверцовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Москве умер профессор Алексей Северцов. Он скончался на 82 году жизни. В университете подтвердили печальную новость.

Предварительной причиной смерти стали проблемы с сердцем.

- Ушел из жизни в результате острой сердечной недостаточности, - подтвердили в МГУ.

Пока дата и время прощания не определены. В вузе обещают сообщить эту информацию позже.

Имя академика РАН и профессора биологического факультета МГУ Алексея Северцова широко известно в научных кругах. Он родился в семье профессора Сергея Северцова, когда вырос понял, что пойдет по стопам отца и деда, продолжив изучать теорию эволюции, анализировать процессы, управляющие естественным отбором земноводных.

Дедушку ученого и его тезка Алексей Северцов - был одним из крупнейших теоретиков эволюции.

В МГУ отметили, что за свою карьеру их сотрудник внес большой вклад в развитие науки. На первых этапах изучал происхождение наземных позвоночных и занимался сравнительной эмбриологией.

А его главное достижение – научное объяснение почему в некоторых случаях наступает так называемый эволюционный стазис. Это слово обозначает отсутствие каких-либо изменений во внешнем облике животных на протяжении тысяч или даже миллионов лет, сообщает mk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
США намерены ввести санкции против Испании за поддержку Мадуро
В ДНР потвердили дату начала развода сил в Петровском
Минздрав подтвердил информацию о снижении числа врачей в регионах
Первый тайм матча Спартак - Ростов выиграли хозяева со счетом 1:0
Netflix представил новый трейлер «Ведьмака»
Путин сообщил, что на корвете «Гремящий» разместят гиперзвуковые ракеты «Циркон»
На модернизацию первичного звена медицины выделят 550 млрд рублей
Палата представителей США приняла резолюцию об импичменте Трампа
ИГ* подтвердило смерть главаря аль-Багдади
Роман Зобнин возвращается в стартовый состав "Спартака" в матче против "Ростова"
Минздрав опроверг информацию о снижении числа врачей в 54 регионах
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин удивил стартовым составом на игру против "Спартака"
Бастрыкин взял на контроль расследование убийства мальчика в детском саду в Нарьян-Маре
Трамп пообещал, что США и Китай подпишут 60% торгового соглашения
Турция продолжит работу по развертыванию С-400 до весны 2020 года