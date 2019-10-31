Профессор МГУ Алексей Северцов умер в Москве

СЕГОДНЯ 20:24 2019-10-31T20:24:59+03:00

Он скончался на 82 году жизни

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В Москве умер профессор Алексей Северцов. Он скончался на 82 году жизни. В университете подтвердили печальную новость.

Предварительной причиной смерти стали проблемы с сердцем.

- Ушел из жизни в результате острой сердечной недостаточности, - подтвердили в МГУ.

Пока дата и время прощания не определены. В вузе обещают сообщить эту информацию позже.

Имя академика РАН и профессора биологического факультета МГУ Алексея Северцова широко известно в научных кругах. Он родился в семье профессора Сергея Северцова, когда вырос понял, что пойдет по стопам отца и деда, продолжив изучать теорию эволюции, анализировать процессы, управляющие естественным отбором земноводных.

Дедушку ученого и его тезка Алексей Северцов - был одним из крупнейших теоретиков эволюции.

В МГУ отметили, что за свою карьеру их сотрудник внес большой вклад в развитие науки. На первых этапах изучал происхождение наземных позвоночных и занимался сравнительной эмбриологией.

А его главное достижение – научное объяснение почему в некоторых случаях наступает так называемый эволюционный стазис. Это слово обозначает отсутствие каких-либо изменений во внешнем облике животных на протяжении тысяч или даже миллионов лет, сообщает mk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU