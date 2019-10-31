Минздрав подтвердил информацию о снижении числа врачей в регионах

СЕГОДНЯ 20:44 2019-10-31T20:44:14+03:00

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Министерство здравоохранения подтвердило информацию о сокращении числа врачей в российских регионах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 55 регионах. Наиболее негативную динамику количества врачей на конец 2018 года показал Чукотский автономный округ. Там число врачей сократилось на 5,3%, с 341 до 323», - передает ТАСС сообщение Минздрава.

Большое количество врачей сократилось в Республике Алтай (сокращение на 4,4%), Псковской (4,2%) и Костромской (3,8%) областях, а также Калмыкии (3,5%).

Обратная динамика была обнаружена в 30 регионах страны.

Как сообщал kp.ru, ранее Минздрав подтвердил информацию о сокращении численности врачей в государственных поликлиниках в 54 регионах России. По данным ведомства, самый массовый отток медперсонала произошел в Бурятии, Якутии, Новосибирской и Томской областях. Позже в ведомстве сообщили, что при подтверждении информации произошла техническая ошибка, а количество врачей сократилось только в Бурятии.

ИСТОЧНИК KP.RU