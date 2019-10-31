Минздрав подтвердил информацию о снижении числа врачей в регионах
Министерство здравоохранения подтвердило информацию о сокращении числа врачей в российских регионах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 55 регионах. Наиболее негативную динамику количества врачей на конец 2018 года показал Чукотский автономный округ. Там число врачей сократилось на 5,3%, с 341 до 323», - передает ТАСС сообщение Минздрава.
Большое количество врачей сократилось в Республике Алтай (сокращение на 4,4%), Псковской (4,2%) и Костромской (3,8%) областях, а также Калмыкии (3,5%).
Обратная динамика была обнаружена в 30 регионах страны.
Как сообщал kp.ru, ранее Минздрав подтвердил информацию о сокращении численности врачей в государственных поликлиниках в 54 регионах России. По данным ведомства, самый массовый отток медперсонала произошел в Бурятии, Якутии, Новосибирской и Томской областях. Позже в ведомстве сообщили, что при подтверждении информации произошла техническая ошибка, а количество врачей сократилось только в Бурятии.
ИСТОЧНИК KP.RU