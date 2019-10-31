2019-10-31T21:26:16+03:00
В мире

США намерены ввести санкции против Испании за поддержку Мадуро

Ограничения могут коснуться испанского Центробанка
Елена ГИЛЬМАНОВА
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США намерены ввести санкции против Испании за поддержку МадуроСША намерены ввести санкции против Испании за поддержку МадуроФото: REUTERS
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Министерство финансов Соединённых Штатов рассматривает вопрос о введении ограничений в отношении Испании за помощь Венесуэле и поддержку администрации венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Как сообщает издание Bloomberg, санкции могут коснуться Центрального банка Испании, а также ряд финансовых структур страны. Речь идет об учреждениях, где могут хранить средства представители руководства Боливарианской республики.

По данным агентства, Вашингтон не будет предпринимать конкретных мер до всеобщих выборов в Испании, которые назначены на 10 ноября.

В издании сообщают, что некоторые претензии американских властей связаны с отказом Мадрида экстрадировать в Штаты бывшего лидера военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заблокировал собственность властей Венесуэлы в Штатах. Под указ попадают Центробанк республики и нефтяная компания PDVSA. Позже в Вашингтоне сообщили о готовности ввести санкции против иностранцев, которые поддерживают Мадуро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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