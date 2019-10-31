2019-10-31T22:42:28+03:00
Политика

Die Welt: Киев получил выгоду от затягивания строительства «Северного потока — 2»

Журналист немецкой газеты считает, что Украина получила преимущества от ситуации с выдачей Данией разрешения на проект газопровода
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Die Welt: Киев получил выгоду от затягивания строительства «Северного потока — 2»Die Welt: Киев получил выгоду от затягивания строительства «Северного потока — 2»Фото: REUTERS
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От выдачи Данией разрешения на строительство газопровода «Северный поток - 2» преимущества получили Вашингтон и Киев. Такое мнение высказал журналист немецкой газеты Die Welt Даниэль Ветцель.

Журналист утверждает, что своими отказами в согласовании маршрута газопровода Копенгаген затягивал строительство газопровода. Таким образом, завершить проект до конца год вряд ли возможно. Ветцель считает, что именно это обстоятельство дает Киеву преимущество в переговорах по соглашению на транзит газа из России. По его словам, у «Газпрома» не остается альтернатив.

Кроме того, Ветцель упоминает неоднократные угрозы Вашингтона ввести санкции в отношении тех, кто задействован в проекте «Северный поток - 2». Журналист считает, что именно США удалось повлиять на Данию и обеспечить Украине выгодные позиции на переговорах по транзиту газа.

Напомним, 28 октября состоялись трёхсторонние консультации по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией. Киев выразил готовность к возобновлению прямых поставок газа из России с 2020 года. Однако российская сторона выдвинула несколько условий. Глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что незалежная должна успеть имплементировать европейские нормы в свое законодательство, а в Кремле одним из главных условий назвали отсутствие судебных претензий со стороны Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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