2019-10-31T23:07:34+03:00
Звезды

Стало известно почему дети принцев Уильяма и Гарри носят разные фамилии

Оказывается, дело в титулах их отцов
Елена АКИМОВА
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Стало известно почему у детей Уильяма и Гарри разные фамилииСтало известно почему у детей Уильяма и Гарри разные фамилииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Жителям Великобритании разъяснили, почему внуки принцессы Дианы носят разные фамилии, хотя и рождены в семьях родных братьев. Оказывается, все дело в титулах, которые носят их отцы.

Изначально принцы Гарри и Уильям носили фамилию «Уэльс», но после того, как Уильям из них женился на Кейт Миддлтон он получил титул герцога Кембриджского, а Гарри после брака с Меган Маркл — Сассекского.

Соответственно, дети Кейт и Уильяма - принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи — имеют фамилию «Кембридж». А первенец Маркл и Гарри известен под фамилией «Маунтбаттен-Виндзор», пишет Свободная пресса.

Ранее стало известно о соглашении, которое во время учебы заключили Кейт Миддлтон и внук Елизаветы II. Пара несколько раз разрывала отношения до свадьбы и причин на это было сразу несколько: во первых, Уильям часто открыто флиртовал с другими девушками, а во-вторых, никак не мог решиться сделать предложение Кейт.

Когда после очередной размолвки он вернулся и просил возобновить отношения, будущая герцогиня согласилась вернуться, но с одним условием, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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