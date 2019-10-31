Экономист объяснил, почему у Зеленского есть шансы договориться о транзите газа с РФ
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов уверен, что Владимира Зеленского появился шанс договориться с Россией о транзите газа через Украину.
И несмотря на то, что в Киеве мечтают оставаться монополистами в этом вопросе, они признают, что ожидали положительного решения от Дании по «Северному потоку-2».
По мнению эксперта, украинским властям стоит начинать налаживать отношения с Россией, пока же Зеленский своим заявлением по газопроводу дает понять, что он в «фарватере» американской политики. Его предположение, что «Северный поток-2» усиливает Россию и ослабляет Европу, как раз тому подтверждение.
Власти понимают, что скоро газ будет доставляться европейским потребителям иным путем и нужно сохранить хоть какую-то долю транзита, пора договариваться.
- Россия уже предлагала обнулить все претензии по газовому вопросу и начать формировать соглашение с чистого листа. Поэтому у Зеленского есть шанс договориться о нормальных отношениях с РФ по транзиту газа, - комментирует ФАН эксперт.
Ранее сообщалось, что Дания выдала разрешение на строительство «Северного потока -2».
ИСТОЧНИК KP.RU