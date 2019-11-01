В Москве пропала румынская певица INNA

СЕГОДНЯ 00:43 2019-11-01T00:55:35+03:00

Румынская певица INNA приехала в Москву несколько дней назад Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вместе с исполнительницей исчезли ее охранник, психолог и один из музыкантов [видео]

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Московская полиция разыскивает румынскую певицу Елену Апостоляну, выступающую под сценическим псевдонимом INNA.

33-летняя исполнительница и танцовщица из Будапешта приехала в российскую столицу почти неделю назад, поселилась в гостинице, а потом таинственно пропала вместе с членами своей команды – мексиканцем охранником, заодно выполняющим функции водителя, личным психологом, косметологом и одним из музыкантов.

inna in Moscow @ancapuffpuff

В правоохранительные органы обратился обеспокоенный судьбой Елены ее приятель, сообщает агентство городских новостей «Москва». Он рассказал, что певица из Москвы должна была прилететь в Санкт-Петербург, однако уже несколько дней не выходит на связь, а девушка она очень добрая и доверчивая, чем могли воспользоваться недобрые люди.

Знакомый исполнительницы считает, что ее вместе со спутниками вполне могли опоить в каком-нибудь столичном ночном клубе и ограбить, забрав деньги и телефон.

INNA - Amazing (Official Video).Румынская певица INNA пропала в Москве

ИСТОЧНИК KP.RU