С 1 ноября вступил в силу закон об устойчивом Рунете

СЕГОДНЯ 02:35 2019-11-01T02:47:11+03:00

В России вступил в силу закон об устойчивом Рунете Фото: REUTERS

Эксперты уверяют, что российские пользователи никаких перемен на себе не почувствуют, качество связи останется прежним

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В пятницу, 1 ноября, вступил в силу закон об устойчивом Рунете, цель которого – обеспечение устойчивой работы российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.

Например, если в силу каких-то причин отечественные операторы не смогут получить доступ к зарубежным серверам и линиям связи, то благодаря созданной инфраструктуре собственного интернета критически важные сервисы – в частности, сайты государственных учреждений, сохранят свою работоспособность. Таким образом, в случае чрезвычайного происшествия система управления страной не будет парализована.

Эксперты уверяют, что на обычных пользователях нововведение никак не отразится, мы даже не почувствуем никаких перемен. Рунет останется частью мирового интернет-пространства.

«Со вступлением закона в силу российские пользователи никаких перемен на себе не почувствуют, качество связи не ухудшится», - пояснил ТАСС пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков.

Он добавил, что реализация закона идет по плану.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, какие еще новые законы в России вступают в силу 1 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU