«Просто сотрясание воздуха»: Захарова оценила призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом

СЕГОДНЯ 03:31 2019-11-01T03:46:48+03:00

Официальный представитель МИД России подчеркнула, что позиция Москвы и реальная ситуация всем хорошо известны

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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала призыв НАТО «вернуть контроль над Крымом Украине» бессмысленным.

«Подобные заявления — это просто сотрясание воздуха. Позиция России и реальность всем хорошо известны», - сказала URA.RU.

Дипломат добавила, что не видит смысла комментировать каждое требование Североатлантического альянса, однако не исключила, что позже МИД ответит на заявление НАТО официально.

Напомним, полуостров вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью Российской Федерации. Крымчане просто не ассоциировали себя с Украиной после госпереворота.

Между тем, из Киева постоянно звучат заверения в том, что Незалежная рано или поздно «вернет» Крым – как при предыдущем президенте, так и при нынешнем. Однако президент России неоднократно говорил, что ни о каком «возврате» полуострова Украине и речи быть не может: «Народ Крыма принял решение, вопрос исторически закрыт».

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ИСТОЧНИК KP.RU