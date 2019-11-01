2019-11-01T05:14:21+03:00
Происшествия

Южнокорейский вертолет разбился у спорных островов в Японском море

На его борту находились семь человек, судьба людей пока неизвестна
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Южнокорейский вертолет разбился у берегов спорных островов Токто в Японском мореЮжнокорейский вертолет разбился у берегов спорных островов Токто в Японском мореФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 1 ноября, стало известно, что минувшей ночью у берегов расположенных в Японском море островов Токто (Такэсима), которые являются предметом территориального спора между Сеулом и Токио, разбился вертолет спасательной службы Южной Кореи.

На его борту находилось семь человек – раненый рыбак, его друг и пять сотрудников спасательной службы, судьба людей пока неизвестна, передает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на местных чиновников.

В районе предполагаемого падения вертолета в море с раннего утра проводится поисковая операция, пока безуспешно. В поисках задействованы несколько десятков военных кораблей и вертолетов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, буквально три дня назад в Колумбии разбился вертолет Военно-воздушных сил страны, в результате крушения погибли все, кто находился на его борту, – шесть человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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