На севере Филиппин перевернулся грузовик с людьми, погибли 19 человек

СЕГОДНЯ 05:27 2019-11-01T05:41:43+03:00

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Вечером в четверг, 31 октября, на севере Филиппин произошла авария, в результате которой погибли не менее 19 человек, более 20 получили травмы и увечья. В филиппинской провинции Апаяо перевернулся и упал в овраг грузовик с людьми, сообщает издание Inquirer со ссылкой на дорожную полицию.

Отмечается, что в кузове небольшого грузовика, в основном, находились пожилые люди, которые возвращались домой из соседней провинции Калинга, где пенсионеры получали деньги и семена в качестве помощи от правительства.

По словам представителя местного департамента дорог и общественных работ, у автомобиля были неисправны тормоза, и в какой-то момент водитель не справился с управлением, в результате чего машина съехала с дороги, перевернулась и рухнула в глубокий овраг. Пострадавшие доставлены в больницу, у многих из них серьезные травмы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 29 октября на Филиппинах произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8.

ИСТОЧНИК KP.RU