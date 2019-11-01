США ввели очередные санкции против Ирана

СЕГОДНЯ 05:53 2019-11-01T06:03:38+03:00

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Госдепартамент США объявил о введении новых санкций против Ирана. В заявлении американского внешнеполитического ведомства говорится, что госсекретарь Майкл Помпео «продолжает вводить ограничения на ядерную программу иранского режима».

Отмечается, что это «поможет сохранить надзор за гражданской ядерной программой Ирана, снизить риски распространения, ограничить возможность Ирана уменьшить «время прорыва» к обретению ядерного оружия и не допустить, чтобы режим перепрофилировал объекты с целью распространения», передает телеканал RT.

В частности, под новые американские санкции попадает «строительный сектор Ирана как контролируемый прямо или косвенно Корпусом стражей исламской революции».

Как писал сайт kp.ru, три дня назад министр финансов США Стивен Мнучин объявил, что Соединённые Штаты осуществляют «кампанию по максимальному давлению» на Иран, поэтому расширяют санкции в отношении Исламской Республики. По его словам, «ряд особых идей» американская делегация получила на «очень продуктивном рабочем обеде» с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и его командой.

Напомним, 8 мая, ровно через год после того, как Штаты вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, Тегеран объявил, что прекращает выполнять некоторые пункты СВПД и может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

В тот же день Дональд Трамп подписал указ о введении новых антииранских санкций. Позже президент США говорил, что может сделать Исламскую Республику снова «богатой» и «великой», даже пообещал стать «лучшим другом» Ирана, если Тегеран откажется от разработки ядерного оружия. Однако при этом объявил о новых «жестких» санкциях против ИРИ.

ИСТОЧНИК KP.RU