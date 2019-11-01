Небензя призвал Совбез ООН осудить нападение на российского дипломата в Косово
Постпред России при ООН Василий Небензя призвал членов Совета Безопасности решительно осудить нападением косовской полиции на сотрудников миссии Всемирной организации, во время которого был избит россиянин Михаил Краснощеков.
«Требуем расследования и наказания виновных в этом преступлении. Полагаем, что СБ должен решительно осудить это преступление против персонала ООН», - сказал Небензя, выступая на открытом заседании Совбеза.
Он подчеркнул, что «налицо стремление косовоалбанских властей выдавить миссию ООН из края. На севере Косово сотрудников ООН уже не осталось, а миссии в целом приходится работать в непростых условиях де-факто бойкота со стороны приштинских властей».
Российский дипломат также рассказал, что «спецназовцы преследовали цель воспрепятствовать законной служебной деятельности Краснощёкова», и это установили наши следователи.
«Шокируют подробности произошедшего: косовские силовики вытащили его из салона автомобиля с применением физической силы, ударили головой о водительскую дверь, нанесли ему множественные удары руками, после чего применили спецсредства и наручники. Затолкали его на заднее сидение его же автомобиля, где продолжали его избивать. У Михаила Краснощекова изъяли идентификационную карточку и водительское удостоверение сотрудника ООН, разбили его мобильный телефон», - приводит слова Небензи пресс-служба постпредства России.
Дипломат добавил, что в результате россиянин получил сотрясение мозга и комплексный перелом челюсти, «не говоря уже о нравственных увечьях и посттравматическом синдроме».
«Своими действиями косовский спецназ продемонстрировал пренебрежение нормами международного права, в том числе гарантирующими иммунитет сотрудникам ООН от ареста и задержания», - указал Небензя.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 28 мая Михаил Краснощеков был задержан в ходе рейда косовской полиции против сербов на севере непризнанной республики. После освобождения россиянин был доставлен в отделение интенсивной терапии больницы Косовска-Митровицы с тяжелыми травмами головы. Президент Косово Хашим Тачи заявил, что российский дипломат «пытался помешать спецоперации по борьбе с преступностью».
31 мая премьер самопровозглашенной республики Рамуш Харадинай объявил Краснощекова персоной нон грата.
Россиянин, сотрудник Миссии ООН доставлен в госпиталь после освобождения в Косово.
ИСТОЧНИК KP.RU