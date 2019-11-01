Небензя призвал Совбез ООН осудить нападение на российского дипломата в Косово

СЕГОДНЯ 06:15 2019-11-01T06:27:17+03:00

Постпред России потребовал расследовать произошедшее с Краснощековым и наказать виновных в его избиении

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Постпред России при ООН Василий Небензя призвал членов Совета Безопасности решительно осудить нападением косовской полиции на сотрудников миссии Всемирной организации, во время которого был избит россиянин Михаил Краснощеков.

«Требуем расследования и наказания виновных в этом преступлении. Полагаем, что СБ должен решительно осудить это преступление против персонала ООН», - сказал Небензя, выступая на открытом заседании Совбеза.

Он подчеркнул, что «налицо стремление косовоалбанских властей выдавить миссию ООН из края. На севере Косово сотрудников ООН уже не осталось, а миссии в целом приходится работать в непростых условиях де-факто бойкота со стороны приштинских властей».

Российский дипломат также рассказал, что «спецназовцы преследовали цель воспрепятствовать законной служебной деятельности Краснощёкова», и это установили наши следователи.

«Шокируют подробности произошедшего: косовские силовики вытащили его из салона автомобиля с применением физической силы, ударили головой о водительскую дверь, нанесли ему множественные удары руками, после чего применили спецсредства и наручники. Затолкали его на заднее сидение его же автомобиля, где продолжали его избивать. У Михаила Краснощекова изъяли идентификационную карточку и водительское удостоверение сотрудника ООН, разбили его мобильный телефон», - приводит слова Небензи пресс-служба постпредства России.

Дипломат добавил, что в результате россиянин получил сотрясение мозга и комплексный перелом челюсти, «не говоря уже о нравственных увечьях и посттравматическом синдроме».

«Своими действиями косовский спецназ продемонстрировал пренебрежение нормами международного права, в том числе гарантирующими иммунитет сотрудникам ООН от ареста и задержания», - указал Небензя.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 28 мая Михаил Краснощеков был задержан в ходе рейда косовской полиции против сербов на севере непризнанной республики. После освобождения россиянин был доставлен в отделение интенсивной терапии больницы Косовска-Митровицы с тяжелыми травмами головы. Президент Косово Хашим Тачи заявил, что российский дипломат «пытался помешать спецоперации по борьбе с преступностью».

31 мая премьер самопровозглашенной республики Рамуш Харадинай объявил Краснощекова персоной нон грата.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/711626" frameborder="0"></iframe> Россиянин, сотрудник Миссии ООН доставлен в госпиталь после освобождения в Косово.

ИСТОЧНИК KP.RU