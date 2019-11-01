Убит бывший мэр города Киселевск Сергей Лаврентьев

СЕГОДНЯ 06:59 2019-11-01T07:13:20+03:00

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В ночь на пятницу, 1 ноября, в собственном доме был убит бывший мэр города Киселевск Кемеровской области Сергей Лаврентьев, правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. На месте преступления работает оперативно-следственная группа.

«Лаврентьев убит в собственном доме сегодня ночью. Одного из нападавших на него он убил сам из пистолета», - рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

Информацию агентству РИА Новости подтвердили пресс-службе Киселевского городского округа, уточнив, что дом экс-главы города, в котором произошло двойное убийство, находится в селе Верх-Чумыш. В администрации также выразили готовность помочь с организацией похорон, но пока неизвестно, что по этому поводу думает семья покойного.

«Мы пока не знаем позицию родственников. Родственники пока ещё о своем намерении не сообщили, где, что, как и когда», - рассказали в пресс-службе.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU